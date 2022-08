En la actualidad hay muchas opciones de televisiones en el mercado, solo de ir a una tienda departamental puedes encontrar variedad de opciones. Sin embargo, las ventajas de una Smart TV pueden convenirte y ser un factor decisivo cuando llega el momento de hacer una compra.

Por esa razón, vale la pena indagar un poquito sobre cuáles son las ventajas de una smart TV y por qué debes elegir una por encima de una pantalla tradicional. Ahora bien, si por alguna razón optas por una televisión normal, por presupuesto o simplemente por gusto, debes saber que hay aparatos para transformar una TV en smart TV.

¿Cuáles son los beneficios de tener una Smart TV?

Efectivamente, una smart TV tiene sus ventajas, pero te estarás preguntando: ¿Cómo sacarle el máximo provecho a mi smart TV? Si quieres saber cómo exprimir al máximo tu Smart TV tienes que saber cuáles son sus características positivas. ¿Compraste una? Conoce a fondo cuáles son sus funciones y úsalas a tu favor en la vida cotidiana. Encontrarás que más de una te facilitará las cosas.

Al ser una televisión inteligente, también hace las funciones de una computadora o de otro dispositivo, ya que pueden realizar diversas tareas. Además, existen otras ventajas por las que elegir una Smart TV es una alternativa conveniente.

Ver la televisión

Aunque es un poco obvio, cabe aclarar que lo que hace la diferencia es que puedes ver la televisión de muchas maneras diferentes. Hay algunas que tienen sintonizadores TDT y cable, pero también otras cuentan con un sintonizador de satélite.

Ver videos, películas y series

Esta es una de las grandes ventajas. Se pueden ver videos, películas y series en streaming en plataformas como YouTube, Netflix y en muchos otros canales. Así sintonizas solo lo que realmente quieres disfrutar.

Ver tus redes sociales

Otra gran ventaja es que es posible configurar la SmartTV para ver tus redes sociales. Por lo que, si eres amante de estar checando tus redes, con toda comodidad dejarás a un lado tus otros dispositivos.

Navegar por internet

La SmartTV puede hacer la función de una computadora. Al estar conectada a internet navegarás tal y como si lo estuvieras haciendo desde tu pc, laptop, tableta o celular. Busca algún video divertido en Youtube y pasa una tarde agradable.

Realizar videollamadas

También es posible hacer videollamadas en estas televisiones, lo cual es perfecto si tienes familia o amigos en otras ciudades o países. Esta es una excelente opción para estar en contacto. Hay algunas SmartTV que cuentan con cámara y otras a las que es posible añadirle una.

¿Cómo convertir la pantalla en Smart TV?

Si actualmente tienes una pantalla normal y no quieres invertir o no cuentas con el presupuesto para comprar una SmartTV, no te preocupes. Hay una solución perfecta para ti. ¡Tal como lo leíste! Convierte tu pantalla convencional en una Smart TV en pocos pasos. Existen distintos dispositivos que te permiten disfrutar tu televisión igual que si fuera una SmartTV.

Con esta era de la tecnología siempre a la vanguardia hay aparatos que puedes adquirir para disfrutar de contenido streaming como tus series y películas favoritas. A estos equipos se les conoce como dispositivos externos que se conectan vía HDMI. La instalación es básicamente muy sencilla, ya que solo requieren enchufarse al puerto HDMI de tu pantalla y configurarlos.

Estos dispositivos externos se encuentran en diferentes tamaños. Algunos brindan calidad de imagen en HD o Full HD, interfaz intuitiva, control de voz, navegar por internet y por otras aplicaciones. Incluso hay modelos que permiten también jugar videojuegos. En cuanto a los precios, realmente son muy accesibles y por supuesto varían, pero no implican un gasto excesivo.

Si todavía quieres obtener lo mejor para tu televisión normal, elige el aparato transformador que se ajuste a tu presupuesto. Revisa bien las características de tu TV, así no te equivocarás y elegirás la opción adecuada. Ya sea que te decidas por comprar una smart TV o adaptar tu televisión para convertir la pantalla en smart TV, ten por seguro que disfrutarás de cualquiera de estas dos alternativas ahora que conoces las ventajas de una Smart tv.