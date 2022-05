El mundo del desarrollo de videojuegos es una industria bastante compleja y llena de expertos de todo tipo, que pueden ser desde grandes programadores y genios de la informática hasta ilustradores y especialistas en una cultura específica.

Como todo proceso complejo, las compañías que crean aquellos mágicos mundos virtuales tienen sus propias etapas, y una de las últimas es la de control de calidad, aquella etapa encargada de que el juego salga al mercado sin ningún tipo de error o inconveniente que pueda perjudicar la experiencia del cliente/jugador. Esta etapa, incluso, a veces puede realizarse después de que un videojuego salió al mercado, lo que indica que la tarea de este testeo específico es solucionar inmediatamente los problemas que ya fueron detectados.

El tipo de prueba de calidad, así como los testeadores profesionales especializados en dispositivos como PC, Móviles, AR/VR y consolas, dependerá del tipo de prueba que necesite un proyecto en determinado momento. A pesar de que existen muchos tipos y variará de acuerdo a la servicios de pruebas de software encargada, se pueden agrupar estas pruebas en 6 grandes grupos:

TESTEO DE FUNCIONALIDAD

Este testeo es uno de los más importantes porque se realiza en uno de los escenarios donde puede haber un alto número de errores que necesitan ser tratados. Como su propio nombre indica, se encarga de problemas comunes dentro del propio juego, así como de su interfaz de usuario, como problemas de estabilidad o la propia mecánica del juego.

Uno de los errores más usuales en esta prueba es conocido popularmente como “bug”, palabra que designa a los fallos de programación que afectan negativamente al rendimiento del juego y que pueden generar problemas en el arranque o que en determinado momento el juego no pueda ser continuado, así como errores en la relación comando-reacción; es decir, que nuestro personaje no reaccione como debería al presionar determinados botones o que la acción que se realiza no produzca los resultados lógicos o esperados.

TESTEO DE LOCALIZACIÓN

Esta prueba se realiza cuando un videojuego necesita ser traducido a otros idiomas y ser adaptado a otras culturas, es decir, cuando el escenario que se trata de actuar es el internacional. El testeo de localización se encarga de reunir a todos los expertos necesarios sobre determinada cultura para realizar un proceso de traducción riguroso que permita 3 cosas:

Que el proceso de traducción, así como sucede en el mundo de la Literatura y el Cine, no modifique el sentido original del juego y respete tanto el estilo como la esencia del proyecto, tanto general como episódicamente.

y respete tanto el estilo como la esencia del proyecto, tanto general como episódicamente. Que en los puntos donde se requiere una modificación, como en los casos de expresiones coloquiales, los expertos logren encontrar las palabras y formas adecuadas .

. Que la nueva versión no ofenda ni agreda accidentalmente a los usuarios de determinado paíspor una falta de rigor en la traducción del contenido, al no ver el diferente efecto que puede producir determinada expresión, lenguaje o acción en culturas distintas.

TESTEO DE CONFORMIDAD

En este testeo la prioridad es la siguiente: hacer las pruebas y cambios necesarios para que un juego logre obtener la calificación deseada en el mercado. Esto puede parecer, a simple vista, un proceso menor y fácil de culminar, pero la realidad es bastante distinta, ya que si un juego en su proceso de licenciamiento no obtiene la calificación deseada y conveniente, debe realizar otro arduo proceso de reedición, volver a pasar por los diferentes testeos y volver a realizar la presentación del juego.

TESTEO DE COMPATIBILIDAD

Algo que caracteriza al mundo gamer de la actualidad, es que los videojuegos pueden ser ejecutados desde distintos dispositivos, característica que no era tan común en décadas anteriores donde un juego para Nintendo 64 era exclusivamente para Nintendo 64. Hoy en día, hasta el más antiguo de los juegos de Mario Bros puede ser jugado desde donde sea, desde el PC hasta el celular.

Por este motivo, la tarea específica del testeo de compatibilidad es la revisión del funcionamiento del juego en otros dispositivos, observando atentamente la manera en cómo este actúa al migrar a otro medio. Por supuesto, la primera prueba que se realiza es en el dispositivo base u original.

TESTEO DE PRUEBA DE CARGA Y RENDIMIENTO

Una de las cosas más molestas que pueden ocurrir al jugar un videojuego es tener que esperar eternidades en los puntos de carga, jugar con una gigantesca ralentización o que nuestro personaje empiece a desplazarse de la nada porque las texturas y las formas están tardando en aparecer. Por estos motivos, esta prueba de calidad se encarga de que el videojuego funcione perfectamente bajo carga.

Estas pruebas también pueden realizarse para medir los límites de capacidad de un servidor (como el número permitido de jugadores en un servidor MMO), el número de MOBS activos en pantalla y el número de hilos que se ejecutan en un programa determinado.

TESTEO DE MULTIJUGADOR

Finalmente, este testeo, como su nombre mismo lo indica, se encarga de las características que conciernen a los mecanismos de los juegos online. Entre otras cosas, prueba la forma sincronizada dentro de una ventana de tiempo específico y también la forma asincrónica repleta de sesiones cortas. Esto permite que las pruebas para un solo jugador y para varios jugadores se realicen en paralelo.

Gracias a todos estos diferentes modos de control de calidad y de revisión que tiene un proyecto antes de salir al mercado, los usuarios podemos estar seguros de recibir un producto en óptimas condiciones y tener más confianza en las compañías creadoras de videojuegos. De este modo se comprende la enorme importancia que tiene dentro del medio aquella etapa del control de calidad o testing.