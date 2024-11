AMD Presenta el Ryzen 7 9800X3D, innovación y rendimiento para jugadores

Hoy, AMD ha lanzado una nueva línea de productos de computación de escritorio, diseñada para ofrecer un rendimiento mejorado a los gamers. Entre las novedades destaca el procesador de escritorio AMD Ryzen 7 9800X3D, que se basa en la arquitectura “Zen 5” y utiliza la innovadora tecnología de 2ª generación de AMD 3D V-Cache.

Mejoras energéticas y disipación de calor

El procesador AMD Ryzen 7 9800X3D representa una evolución significativa en la solución de memoria en chip, aprovechando la tecnología de 2ª generación de AMD 3D V-Cache. Con 64 MB de caché, este procesador reubica la memoria por debajo del núcleo, lo que acerca el die del complejo de núcleos (CCD) a la solución de refrigeración.

Esto ayuda a mantener los núcleos “Zen 5” más frescos, permitiendo altas frecuencias de reloj y logrando hasta un 8% de mejora en el rendimiento en juegos en comparación con la generación anterior, así como un 20% más rápido que la competencia.

Este cambio revolucionario en la ubicación del caché permite un overclocking extremo del procesador, siendo el primer X3D completamente desbloqueado, lo que brinda a los entusiastas y jugadores la oportunidad de maximizar su rendimiento.

“Continuamos superando los límites del rendimiento y la innovación en la computación de escritorio, ofreciendo soluciones que satisfacen las necesidades tanto de gamers como de creadores“, comentó Jack Huynh, vicepresidente senior y gerente general de computación y gráficos de AMD.

“Con la introducción del procesador Ryzen 7 9800X3D, construido sobre nuestra avanzada arquitectura ‘Zen 5’, estamos elevando el rendimiento en juegos a un nuevo nivel. La tecnología innovadora de 2ª generación de AMD 3D V-Cache refleja nuestro compromiso con la excelencia y nuestra capacidad para innovar de maneras que redefinen la industria”.

Rendimiento excepcional para los jugadores

El procesador AMD Ryzen 7 9800X3D, junto con la avanzada arquitectura “Zen 5”, se posiciona como la solución más potente para el rendimiento en juegos. Mientras que la mejora generacional en el promedio de FPS es de aproximadamente un 8%, muchos juegos, como Star Wars Outlaws, experimentarán mejoras de dos dígitos intergeneracionales.

Además, el Ryzen 7 9800X3D muestra mejoras significativas en las tasas de fotogramas mínimas, incluso cuando las tasas de fotogramas promedio son similares.

Esto proporciona una experiencia más fluida y con menos interrupciones; por ejemplo, en The Last Of Us: Part 1, donde el Ryzen 7 9800X3D presenta una tasa de fotogramas promedio similar a la competencia, pero con un 31% más en la tasa de fotogramas baja del 1%.

Características del procesador Ryzen 7 9800X3D

El Ryzen 7 9800X3D se perfila como la solución definitiva para el mercado de PC gaming, incorporando ocho núcleos de procesamiento de alto rendimiento “Zen 5” y 16 hilos listos para afrontar tareas de gaming y productividad de manera eficiente.

Su velocidad base de 4.7 GHz se combina con un máximo de 5.2 GHz, representando las mayores velocidades de reloj jamás vistas en un chiplet X3D. Con un TDP de 120W y un total de 104MB de caché, este procesador cuenta con la potencia necesaria para ofrecer un rendimiento sobresaliente.

Fuente: AMD