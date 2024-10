Call of Duty: Black Ops 6 ya disponible globalmente, pero no en Kuwait

Activision Blizzard, el gigante de los videojuegos adquirido por Microsoft el año pasado, ha lanzado Call of Duty: Black Ops 6 en todo el mundo. Esta entrega, que marca la vigésima primera entrega de la exitosa franquicia, se ambienta en una versión ficticia de la Guerra del Golfo a inicios de los años 90.

En esta nueva aventura, los jugadores seguirán las huellas de los operativos renegados Troy Marshall y Frank Woods, quienes deben reunir un equipo de agentes para localizar y cazar a Pantheon, una fuerza que ya ha logrado infiltrarse en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que tilda a cualquier opositor como traidor a la nación.

Problemas en Kuwait por la temática del juego

Al igual que en títulos anteriores de Call of Duty, Black Ops 6 incluye modos multijugador y de zombies. En el lanzamiento, el modo multijugador cuenta con 16 mapas nuevos, mientras que el modo zombies presenta 2 mapas adicionales.

Los desarrolladores han incorporado características como el sistema de movimiento omnidireccional, que permite a los jugadores correr, zambullirse y deslizarse en cualquier dirección.

Sin embargo, se ha confirmado que Call of Duty: Black Ops 6 no estará disponible en Kuwait. Aunque las autoridades kuwaitíes no han declarado explícitamente la razón del veto, se rumorea que el lanzamiento fue detenido debido a que el juego retrata la Guerra del Golfo de 1990 entre Irak y las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. Para recordar brevemente, durante el régimen de Saddam Hussein, Irak invadió Kuwait.

Característiacs necesarias para jugar BO6

Según Steam, los jugadores que deseen disfrutar de Call of Duty: Black Ops 6 en su PC deben contar con un procesador AMD Ryzen 5 1400 o un Intel Core i5-6600 o modelos más recientes, así como una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 470 o NVIDIA GeForce GTX 960 o versiones posteriores.

Call of Duty: Black Ops 6 está disponible para PC, PlayStation y Xbox, y se puede adquirir a través de la Microsoft Store o BattleEye. También forma parte de la suscripción Xbox Game Pass.

Si sueles comprar juegos en Steam, la versión normal de Call of Duty: Black Ops 6 tiene un precio de $1,399 MXN, mientras que la Vault Edition, que incluye contenido adicional, se puede adquirir por $1,999 MXN.