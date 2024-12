Intel anuncia su participación en el CES 2025 con avances en IA

Intel ha confirmado su participación en el CES 2025, donde se espera que la compañía presente “innovaciones revolucionarias” tanto para el mercado de computación personal como para la inteligencia artificial (IA).

Intel revela el programa de su presentación en CES 2025

Aunque el panorama actual de Intel no es el más favorable, el futuro de la compañía parece prometedor. La firma ha anunciado su horario para el CES 2025, donde se espera que inicie su presentación antes que NVIDIA y AMD, el 6 de enero.

Bajo el título de “Intel-Driven Keynote: AI Inside for a New Era”, será la primera vez que veremos a Michelle Johnston Holthaus, nueva co-CEO de Intel, liderando el evento junto a Jim Johnson, vicepresidente senior del Client Computing Group. Pat Gelsinger no estará presente, lo que marca un cambio significativo que tendremos que acostumbrarnos a ver.

En cuanto a lo que podemos esperar de Intel en esta presentación, es muy probable que el término “IA” se repita constantemente. Lo más probable es que veamos el lanzamiento de las variantes Arrow Lake-H y HX de Intel, un movimiento similar al que vimos con los modelos móviles de Raptor Lake.

Nuevos procesadores y motherboards para la serie LGA1851

En el ámbito de escritorio, se espera que el “equipo azul” presente las variantes no-K de sus procesadores Arrow Lake “Core Ultra 200S”, así como el debut de placas base económicas compatibles con el zócalo LGA 1851, probablemente dentro de la serie B860.

En cuanto al segmento de gráficos, existe una ligera posibilidad de que se presenten nuevas versiones de los modelos Battlemage junto con la GPU Intel Arc B850, aunque esto no es seguro, ya que Intel suele modificar sus calendarios de lanzamiento con frecuencia.

Otros posibles anuncios incluyen novedades sobre Intel Foundry y una actualización detallada sobre el proceso de fabricación 18A, que será el próximo producto principal de la división.

El próximo mes promete ser emocionante, y estamos ansiosos por ver las novedades que las empresas traerán al mercado tecnológico. Como siempre, mantente al tanto de la información relevante que sea expuesta y presentada desde el CES 2025.

Fuente: Intel