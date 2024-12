Chrome usará IA para detectar sitios web fraudulentos en su versión Canary

Google Chrome, el navegador de internet más popular con miles de millones de usuarios a nivel mundial, estaría desarrollando una nueva función que utiliza inteligencia artificial para detectar sitios web fraudulentos.

Según un reciente post en X por el conocido experto Leopova64, Google ha agregado una nueva opción experimental llamada “Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection” en la versión Canary de Chrome. Como su nombre indica, esta función emplea inteligencia artificial para analizar y detectar sitios web que podrían intentar estafarte.

Al revisar rápidamente esta nueva opción experimental, parece que el navegador utilizará un modelo de lenguaje local (LLM) en el dispositivo. Disponible en las versiones de Chrome para Mac, Linux y Windows, esta característica resulta útil si frecuentemente accedes a sitios web desconocidos o no confiables.

Dado que el análisis se realiza directamente en el dispositivo, tus datos no se enviarán a la nube, lo que mejora la privacidad.

