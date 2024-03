Intel mejora los drivers de las GPU ARC y ahora brindan más FPS

El desempeño de los PC en juegos ocupa un lugar destacado en la mente de los usuarios, ya que la mayoría de ellos configuran sus sistemas con ese propósito en mente.

Mejoras importantes para las GPU ARC

Aunque Intel pueda no estar en la lista de opciones para aquellos que buscan una GPU de alto rendimiento, la marca ha anunciado mejoras sustanciales, prometiendo un aumento de hasta un 155% en el rendimiento de sus tarjetas gráficas.

Estos avances representan un hito significativo en el ámbito del gaming, independientemente de si se es fanático de los productos de Intel o no.

Este aumento de rendimiento coincide con el lanzamiento de dos nuevos controladores, software diseñado no solo para mejorar el rendimiento, sino también para incrementar la estabilidad general de las PC gamer.

Controladores que mejoran la eficiencia

Estos controladores están especialmente optimizados para las tarjetas gráficas Arc de Intel, incluyendo aquellas integradas en los más recientes procesadores Core Ultra de la compañía.

La versión 31.0.101.5333 de los controladores de Intel promete un impresionante aumento de rendimiento de hasta un 155%, según lo afirmado por la propia empresa.

Esta actualización sigue a una previa lanzada hace algunas semanas para las tarjetas gráficas de PC de escritorio de Intel, y ahora se extiende para incluir beneficios en dispositivos como notebooks, brindando así una experiencia de juego mejorada.

Aumento de hasta 155% de FPS

Entre las mejoras destacadas se incluye la promesa de hasta un 155% más de FPS en juegos como Just Cause 4 a 1080p.

Además, se observan mejoras notables en otros títulos, con aumentos de rendimiento del 24% en It Takes Two (GOTY 2021), 14% en Palworld, 27% en Sid Meier’s Civilization VI, y 19% en Halo The Master Chief Collection.

Los controladores y una lista completa de los juegos mejorados están disponibles en el siguiente enlace.