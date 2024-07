MSI y ASUS apuestan por ensambles enfocados en la estética, sin cables a la vista

Nuestros equipos informáticos trascienden su función como simples máquinas y, en ocasiones, se transforman en medios de expresión para aquellos apasionados por esta plataforma.

No solo se trata de potencia, también de estética

La estética de crear una configuración visualmente atractiva tiene raíces antiguas, y las empresas fabricantes de placas base están avanzando significativamente en este ámbito.

La última tendencia consiste en ocultar todos los cables y conectores, otorgando a nuestros ordenadores un aspecto más pulcro y ordenado. El CES 2024 ha servido como un escaparate perfecto para destacar estos avances, marcando un hito en la evolución estilística de las construcciones informáticas.

Las computadoras prácticamente sin cables representan un futuro intrigante, según las innovaciones de MSI y ASUS.

Primeros componentes sin cables

En julio pasado, ASUS presentó algunas de sus nuevas tarjetas gráficas inalámbricas, trasladando el conector PCIe desde la fuente de alimentación hacia la parte posterior de la placa base e incorporando un puerto directo para la conexión de la tarjeta gráfica.

Durante el CES de este año, la empresa taiwanesa ha presentado de manera enfática su nuevo conjunto de componentes denominado “Back-To-Future” (BTF). “BTF representa la nueva dirección que liderará el futuro del ensamblaje de computadoras“, afirma la página web oficial de esta línea.

¿Cuál es la novedad en estas componentes?

Ahora, no solo los conectores PCIe de las tarjetas gráficas se encuentran en la parte posterior de la placa, sino que todos los conectores, desde los tradicionales ATX y EPS hasta los M.2 y los encabezados de RGB, están ubicados en la parte trasera.

Esto libera la parte frontal para alojar la GPU, el procesador y la memoria RAM, como se puede apreciar en las imágenes adjuntas.

Ayer mismo, MSI desveló su incursión en el ámbito de las computadoras sin cables con el lanzamiento de PROJECT ZERO.

Motherboards con esta nueva tecnología

Esta línea incluirá tres placas distintas: la Z790 Project Zero, B760M Project Zero y B650M Project Zero. Resulta evidente que tanto Intel como AMD cuentan con representación en esta gama, aunque el predominio recae en el equipo azul, ya que AMD solo ofrece el formato Micro-ATX.

A pesar de ello, no podemos pasar por alto el hecho de que el socket LGA1700 utilizado por estas placas de Intel está llegando al final de su ciclo, con su sucesor, el LGA1851, teóricamente esperando su lanzamiento este año.

Se presume que MSI anunciará pronto placas PZ compatibles con esta nueva plataforma, una decisión que sin duda despierta la curiosidad de la comunidad tecnológica.