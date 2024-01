OpenAI afirma que es imposible entrenar a una Inteligencia Artificial sin violar derechos de autor

OpenAI, la empresa responsable de desarrollar ChatGPT, afirma que es inviable crear modelos de inteligencia artificial sin recurrir a material protegido por derechos de autor.

Imposible entrenar una IA sin material ya realizado

La compañía, recientemente objeto de denuncias por parte de The New York Times y otros individuos debido al uso de contenidos no autorizados, defendió su posición durante una presentación ante el comité selecto digital y de comunicaciones de la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento británico.

La startup, dirigida por Sam Altman, argumentó que los derechos de autor abarcan actualmente prácticamente todas las formas de expresión humana, incluyendo publicaciones de blogs, fotografías, participaciones en foros, fragmentos de código de software y documentos gubernamentales.

Estas declaraciones fueron hechas en un escrito presentado en diciembre pasado, pero que ha sido divulgado esta semana por los medios británicos.

¿Cómo sería una IA entrenada con material “original”?

“Entrenar los modelos de inteligencia artificial más avanzados de hoy en día sería una tarea imposible sin la utilización de materiales protegidos por derechos de autor”, sostiene OpenAI en un comunicado oficial.

La empresa argumenta que la exclusión de materiales con derechos de autor resultaría en la creación de sistemas de IA insuficientes.

Enfatizan que restringir los datos de entrenamiento a obras de dominio público, como libros y dibujos centenarios, podría ofrecer un experimento interesante, pero no proporcionaría sistemas de inteligencia artificial capaces de satisfacer las necesidades actuales de los ciudadanos.

Crecen los problemas frente al desarrollo de IA

A lo largo del año, varios desarrolladores líderes han enfrentado acusaciones de tomar contenido de Internet sin el consentimiento de medios, artistas, escritores y programadores que lo crearon.

La demanda presentada el mes pasado por The New York Times también señala a Microsoft, un inversor clave en OpenAI. El medio estadounidense acusa a ambas compañías de utilizar millones de sus artículos sin solicitar permiso para entrenar a ChatGPT.