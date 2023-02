La semana pasada, Microsoft informó sobre la incorporación de una herramienta de conversación con Inteligencia Artificial en su motor de búsqueda Bing. Ahora, en lugar de sólo obtener una lista de sitios web en respuesta a una consulta, los usuarios también podrán hablar con un asistente que emplea la misma tecnología que ChatGPT y brinda respuestas precisas a preguntas expresadas en lenguaje natural.

En respuesta a este anuncio, Google ha presentado su propia inteligencia artificial conversacional, denominada Bard, la cual estará disponible en los próximos meses y ha sido programada con su motor de interpretación de lenguaje natural, LaMDA. Bard, al igual que ChatGPT, responderá directamente a preguntas en lugar de presentar una lista de enlaces, como es habitual en el motor de búsqueda de la compañía.

Aunque aún es temprano para saber si este tipo de asistentes reemplazarán por completo la experiencia de búsqueda que hemos conocido durante las últimas décadas, en caso de que así ocurra, ni Google ni Microsoft, a pesar de sus anuncios, podrán considerarse los pioneros en la materia. Ese puesto quedará reservado para un buscador anunciado a finales de 2021 y que les tomó la delantera a ambas compañías.

Richard Soche, un ingeniero que recibió financiamiento parcial de Marc Benioff, fundador de Salesforce, creó You.com, un motor de búsqueda que siempre ha tratado de ofrecer una interfaz diferente a la de sus competidores al enfocarse en proporcionar respuestas claras en lugar de solo enlaces. Sin embargo, a finales del año pasado, se le ocurrió una idea mejor: utilizar una inteligencia artificial conversacional para a modo de chatbot para generar respuestas.

En diciembre de 2022, YouChat fue lanzado justo en medio de la fiebre de ChatGPT. Aunque utiliza la misma tecnología que esta popular herramienta (y que Microsoft), YouChat tiene algunas ventajas. Por ejemplo, ChatGPT generalmente no puede responder preguntas sobre hechos recientes porque el material utilizado para entrenar el modelo no incluye contenido posterior a 2022, mientras que You se trata de un sistema que está en actualización constante con información actualizada en todo momento.

Así como con ChatGPT, no es necesario que responda únicamente preguntas, ya que se puede emplear de manera creativa para redactar o sintetizar textos de cualquier longitud y sobre cualquier tema. A pesar de que las respuestas son más elaboradas y detalladas en inglés, YouChat es competente en múltiples lenguas, incluyendo el español.

Recientemente, en el mes de febrero, la plataforma You.com actualizó su modelo, agregando funciones que permiten generar tanto código informático como imágenes, tal como lo hacen otros sistemas de inteligencia artificial generativa. Cabe destacar que la cantidad de imágenes producidas está restringida para usuarios no registrados.

Estamos haciendo un esfuerzo para abordar los problemas del sesgo cognitivo y mejorar la precisión de nuestros resultados”

A pesar de que los desarrolladores del buscador señalan que se encuentra en una fase beta, similar a ChatGPT y otras herramientas, y que los resultados parecen ser convincentes, existe la posibilidad de que puedan contener errores. Los creadores están conscientes de que los sesgos y los fallos en los sistemas de inteligencia artificial aún son una preocupación, por lo que están tomando medidas para minimizar y reducir la producción de información falsa o engañosa.