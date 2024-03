Haiper: Un nuevo competidor en el mundo de la generación de vídeos por IA

Sora, la IA de OpenAI que permite transformar texto en vídeo, ya no está sola en el mercado.

Una startup de inteligencia artificial con sede en Londres, fundada por dos ex-investigadores de DeepMind, ha presentado Haiper, un modelo que también genera clips a partir de breves descripciones de texto, pero con características adicionales que lo hacen destacar.

A diferencia de Sora, Haiper es completamente gratuito. Cualquier usuario puede acceder a la web y crear un vídeo con IA sin necesidad de pagar ni registrarse.

La única limitación es la duración del vídeo: dos segundos en HD o cuatro segundos en una calidad ligeramente inferior. Haiper no solo permite crear vídeos a partir de texto, sino que también ofrece otras opciones que no se encuentran en otras IAs similares.

Por ejemplo, se puede transformar una imagen en un vídeo, generar un vídeo a partir de un boceto dibujado a mano o incluso modificar un vídeo existente añadiendo elementos nuevos.

Sora-like video for you today.

Haiper, an AI video-generation tool released by DeepMind alums, try for FREE.@HaiperGenAI‘s Haiper, apart from text-to-video, has additional features like animating images and repainting videos in a different style.

Link:… pic.twitter.com/4neaSU2NkY

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) March 6, 2024