STAR Labs de Samsung presenta NEON, el primer humano artificial #CES2020

Tal como se esperaba ha sido presentado Neon, el primer humano artificial hecho con apoyo de STAR Labs de Samsung, durante el Consumer Electronics Show, el cual es considerado una creación computacional pde un ser virtual, ya que evidentemente no es real, siendo prácticamente un avatar en alta resolución.

Los “Neones”, tienen apariencia 100% humana, diseñados para interactuar con las personas, dando respuestas emocionales, por lo que pueden reir, entristecerse, sentir empatía entre otras, todas sintiéndose humanas y naturales, al interactuar con las personas… por lo que son espontáneas y autónomas incluso en los movimientos y respuestas a los diálogos, a pesar de que se capturaron con algunos datos predeterminados y un poco de latencia, de apenas milisegundos.

Cada Neon es único, con su propia personalidad y hasta trabajo. Así hay reporteros, instructores de yoga, banqueros, estrellas de la música, modelos etc. Por supuesto, están basados en modelos humanos aunque no son precisamente sus clones virtuales en su sentir, solo en el aspecto. Todo un logo de la tecnología CORE R3 (abreviatura de las palabras en inglés Reality, Real-time, y Responsive).

NEON, la empresa que es dueña de estos humanos artificiales, pretende agregarle servicios de valor, pero sólo serían accesibles por medio de una licencia o suscripción, dependiendo del contenido que le interese a la persona, como consejero financiero, concierge, recepcionistas, entre otros.. tal vez la parte curiosa es que se indica que algunos de ellos aspiran a ser celebridades, como estrellas de cine o de la música.

La meta próxima es que estos avatares puedan ser usadas en películas, experiencias de realidad virtual y en apps de smartphones y vía web…. ser un amigo y acompañante virtual, que siempre resguardará tu privacidad, ya que no compartirá los datos a los que acceda.

La interacción con las personas será la parte más interesante que pondrá a prueba su utilidad y futuro… donde parece que la ciencia ficción cada vez queda más cerca de volverse real.

Uno de los puntos más interesantes y que los diferencian de Bixby, Siri, Cortana etc, es que no se les puede preguntar acerca del clima, ni dar comandos, por lo que no los sustituyen y por eso son complementarios. Su propósito es conversar con las personas y ayudarlos a conseguir sus metas y tareas con un toque humano. Por eso que son multilingues y se les llama por su nombre.

Los negocios serán los principales beneficiados cuando esté disponible la primera beta, la cual estará lista a mediados de año, ya que todavía no está listo Spectra, el componente responsable de la inteligencia de Neom, aprendizaje, emociones y memoria.

¿Será este el comienzo de la interacción más formal de humanos y máquinas? la respuesta está en el aire, pero sin duda, no será bien recibido por algunos humanos que potencialmente podrían perder sus empleos… ya no por parte de un robot, sino de un ser virtual…en caso de ser exitoso a diferencia de otros proyectos que no llegaron a ver la luz y menos de forma comercial.

