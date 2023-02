Semanas atrás se había informado que la empresa OpenAI estaba trabajando en una versión de pago de su popular servicio ChatGPT, que además de traer funciones y características adicionales, también vendría con una inteligencia artificial mejorada y una mayor velocidad de respuesta. Ahora, después de muchos rumores finalmente se ha anunciado ChatGPT Plus.

Con ChatGPT Plus los suscriptores tendrán acceso a funciones adicionales pagando una tarifa mensual, con este pago los usuarios podrán ingresar al servicio con mayor velocidad y las respuestas inteligentes se obtendrán de manera mucho más rápida que en la versión estándar. Por supuesto que esta versión está dirigida para desarrolladores y grandes corporaciones que se beneficiarán de las capacidades inteligentes de este chatbot avanzado.

El chat basado en inteligencia artificial de OpenAI ha ganado una gran reputación desde su lanzamiento en noviembre de 2022, es por está razón que los creativos de la empresa veían necesario monetizar su desarrollo, y esto es precisamente lo que ha sucedido. La versión premium del servicio se lanzará por un precio de 20 dólares al mes, mientras que su disponibilidad de momento es exclusiva de Estados Unidos, pero no se descarta ampliarse a otros mercados en los próximos meses.

Cabe mencionar que este plan de pago se encuentra en versión preliminar y queda lejos de ser una versión estable, esto significa que muy pocos usuarios tendrán acceso a ChatGPT Plus. Los suscriptores podrán acceder al servicio durante las horas pico, con respuestas más rápidas y acceso prioritario a futuros lanzamientos. Para algunos cuantos, 20 dólares al mes es demasiado debido a las pocas mejoras que se ofrece, pero no olvidemos que hace semanas la compañía probó una versión de pago más cara de 42 dólares mensuales, así que la oferta original se redujo a la mitad para beneficio de los usuarios.

Si te estás preguntando si para usar este servicio ahora tendrás que pagar, te decimos que no, todo seguirá como hasta ahora, tendrás acceso al ChatGPT original sin costo alguno, por lo que no tienes que suscribirte. La versión Plus es una alternativa para las personas que quieren funciones avanzadas para aprovecharlas en sus proyectos, así que si no eres desarrollador puedes seguir usando el chat inteligente como hasta ahora sin problema alguno.