Huawei al parecer ha encontrado opciones para seguirse diversificando. Dado que tiene una amplia variedad de tecnología, puede ir a diversos segmentos en donde no tenga las limitantes impuestas aún por los Estados Unidos. Según Reuters, el próximo paso es entrar al segmento de los vehículos eléctricos.

Las fuentes indicaron que hacía allá enfocarán sus esfuerzos y recursos, si bien de forma oficial la marca no ha emitido un comunicado oficial y no tiene porqué hacerlo si no es más que un proyecto, un vocero habría declarado a Reuters que no están diseñando o produciendo vehículos con su marca.

Estio porque Reuters declara que las fuentes aseguran que ya está diseñando los modelos y estaría en pláticas con Changan Automobile y otras marcas para producir su primer EV entre otras empresas externas encargada de fabricarlos a su nombre, en este mismo año.

Los vehículos eléctricos son una alternativa ante el cambio climático, son más ecológicos y es una opción potencial que con el paso del tiempo los hará más accesibles, y con más opciones para seleccionar, por lo que es un buen momento para entrar en el área para cualquier empresa que tenga la paciencia de verlos despegar.

Con información de Reuters