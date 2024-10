Optimus Gen 2, el Robot Humanoide de Tesla que se venderá en 2026

Optimus, el innovador robot humanoide de Tesla, fue el centro de atención en el reciente evento de presentación del Cybercab. Elon Musk, CEO de Tesla, destacó que “este será el producto más grande jamás creado”. La idea de desarrollar este robot surgió en 2021, y un año después, se presentó el primer prototipo.

La primera versión de Optimus pesaba 57 kilogramos y tenía una altura de 1.75 metros. Este robot era capaz de caminar, transportar cargas ligeras y mover pequeños objetos, aunque su precisión dejaba mucho que desear. Musk afirmó que se planeaba su producción en masa, con un precio inferior a $20,000 dólares.

En diciembre pasado, Tesla presentó el Optimus Gen 2. Esta segunda generación del robot humanoide mantuvo una estética similar a la anterior, pero incluyó mejoras significativas en su funcionamiento, impulsadas por sistemas de inteligencia artificial (IA).

El nuevo modelo logró reducir su peso en 10 kg y aumentar su velocidad en más del 30% en comparación con su predecesor. Además, Optimus Gen 2 ahora puede cargar hasta 20 kilos y mover la cabeza, gracias a un cuello equipado con sensores independientes. La precisión de sus brazos robóticos también experimentó una mejora notable.

Elon Musk anticipó que el Optimus Gen 2, su “autómata doméstico”, saldrá al mercado en 2026. Durante la reciente presentación de Tesla, un grupo de estos robots interactuó con los asistentes, mostrando su capacidad para bailar, conversar y servir bebidas.

Las demostraciones destacaron la fluidez de sus movimientos, su habilidad para adaptarse a entornos cambiantes y un avanzado sistema de equilibrio que les permite caminar sobre superficies irregulares.

Musk elogió las posibilidades de su creación, afirmando: “Optimus puede hacer lo que tú digas. Puede ser un maestro, cuidar a los niños, pasear al perro, podar el césped, ser tu amigo y preparar cócteles. Cualquier cosa que se te ocurra, lo hará. Será maravilloso”.

Aunque Musk evitó profundizar en la autonomía de Optimus, la empresa ha enfrentado críticas por presuntamente exagerar las capacidades del robot.

Recientemente, Tesla publicó un video donde se mostraba a Optimus doblando una prenda con precisión, pero algunos usuarios señalaron que un guante que controlaba los movimientos del robot era manejado por una persona. Musk aclaró que, por el momento, la máquina aún requería asistencia externa, aunque el equipo de desarrollo trabaja para minimizar esta necesidad.

Robert Scoble, un futurista digital, planteó dudas sobre los avances de Optimus durante su última presentación pública. En sus redes sociales, comentó que el rendimiento del robot aún dependía de la intervención de un operador. “Esto no es completamente IA; una persona está asistiendo de forma remota.”

“El próximo año veremos qué tan rápido está aprendiendo Optimus”, expresó. Sin embargo, tras conversar con un ingeniero de Tesla, Scoble matizó su afirmación, indicando que “cuando camina, es la IA la que controla a Optimus”, sugiriendo que el resto de sus funciones no son completamente autónomas.

Optimus make me a drink, please.

This is not wholly AI. A human is remote assisting.

Which means AI day next year where we will see how fast Optimus is learning. pic.twitter.com/CE2bEA2uQD

— Robert Scoble (@Scobleizer) October 11, 2024