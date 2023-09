Robot Optimus de Tesla sigue mejorando a pasos agigantados

El robot humanoide de Tesla, Optimus, está avanzando a pasos agigantados, según se puede apreciar en un reciente video compartido por la empresa de Elon Musk.

En el siguiente video, se muestra cómo el dispositivo es capaz de llevar a cabo automáticamente el reconocimiento y la calibración de sus extremidades, además de realizar ejercicios de yoga.

Tesla tiene la intención de demostrar el progreso continuo de su robot humanoide, aprovechando la potencia de su red neuronal de extremo a extremo.

Gracias a este “cerebro”, Optimus puede utilizar sus cámaras como si fueran ojos y, con la ayuda de codificadores que rastrean la ubicación precisa de sus articulaciones, identifica con precisión la posición de sus brazos y piernas.

Este avance no solo contribuye a la capacidad del robot para tener una percepción espacial precisa, sino que también mejora su capacidad de aprendizaje y ejecución eficiente de tareas.

En el video compartido en la plataforma X (Twitter), se observa cómo Optimus puede identificar bloques y clasificarlos según su color en bandejas separadas. Sin embargo, la historia no se detiene allí, ya que el robot también es capaz de organizar las piezas que quedan volteadas y colocarlas en la posición correcta.

Optimus can now sort objects autonomously ?

Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.

Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ?)

? https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023