¿Qué es el clickjacking y cómo te estafan con este engaño?

En una época en la que la seguridad en línea se ha convertido en una inquietud cada vez mayor, el clickjacking se destaca como una técnica que amenaza a millones de usuarios de Internet.

Engaño mediante manipulación

Este procedimiento involucra la manipulación de elementos visuales en una página web con el objetivo de engañar a los usuarios y llevarlos a realizar acciones no deseadas, como divulgar información personal o descargar software perjudicial.

En efecto, el clickjacking capitaliza la confianza que las personas depositan al acceder a sitios web de renombre y se materializa mediante la superposición de elementos invisibles o manipulados sobre una página legítima.

Cuando un usuario hace clic en lo que aparenta ser un botón inofensivo o un enlace oficial en el sitio que está visitando, en realidad está interactuando con contenido oculto que puede desencadenar la exposición de datos personales o incluso comprometer la seguridad del sistema.

Tus datos están en peligro

Esta acción da lugar a una serie de consecuencias adversas, como el robo de credenciales de inicio de sesión, acceso no autorizado a cámaras y micrófonos, propagación de software malicioso, compras no solicitadas y transacciones no autorizadas, entre otros riesgos.

Para contrarrestar esta táctica fraudulenta, los especialistas en seguridad informática sugieren una serie de medidas preventivas. En primer lugar, mantener los navegadores web y los sistemas de seguridad actualizados puede ofrecer una defensa fundamental contra muchas de las vulnerabilidades que son explotadas en ataques de esta naturaleza.

Incluso, algunos navegadores contemporáneos ya incluyen características integradas diseñadas específicamente para combatir el clickjacking.

De acuerdo con el informe del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), esta modalidad delictiva ha sido una de las quejas más frecuentes relacionadas con fraudes en línea. Dada la continua evolución de este tipo de amenazas, resulta imperativo adoptar medidas preventivas y mantener una sólida seguridad digital como prioridad.

Una forma de clasificar los ataques de clickjacking es según la manera en que nos manipulan para hacer clic. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

Tipos de clickjacking

– Likejacking: Esto ocurre cuando los botones “Like” o “Me gusta” de plataformas sociales integrados en páginas web son alterados para inducir a los usuarios a interactuar con páginas o perfiles maliciosos.

– Filejacking: Los hackers insertan capas sobre los botones “Subir” o “Examinar archivos”, lo que lleva a que las víctimas concedan acceso involuntario a los ciberdelincuentes a sus archivos.

– Cursorjacking: Este tipo de ataque se materializa cuando los ciberdelincuentes disfrazan la ubicación del cursor del ratón para inducir al usuario a creer que está en una ubicación diferente en la página.

– Mousejacking: En este caso, los hackers obtienen el control remoto de las funciones de un dispositivo, lo que les permite realizar clics en elementos, introducir comandos y código de manera no autorizada.