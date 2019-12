Samsung presentará Neon en el CES 202

Cuando se pensaba que Samsung ya había mostrado todas sus propuestas con Bixby, se confirma que en este CES 2020 va a presentar a Neon, una nueva inteligencia artificial humana en sus palabras.

Esta nueva clase de asistente inteligente se desconoce si será rival de Google Assistant, como en su momento lo fue Bixby, lanzado en 2017 junto con el Galaxy S8.

Son pocos los detalles que se conocen de este producto, como que es un desarrollo entre la empresa coreana, Advanced Research Lab (STAR Labs), con Pranav Mistry, presidente de la empresa del mismo nombre.

Have you ever met an ‘ARTIFICIAL’?#NEON #CES2020 pic.twitter.com/9y4sSFITSK

— NEON (@neondotlife) 23 de diciembre de 2019