La piratería es algo que afecta gravemente a la industria, no solo musical, sino también en videojuegos, cine, y una gran lista. En este artículo te vamos a dar a conocer las películas más pirateadas en todo el mundo, donde The Batman, la producción de DC Comics, fue la cinta que más descargas ilegales obtuvo, esto a pesar de que ya está disponible en HBO Max.

Otra de las películas más pirateadas fue RED, la producción animada de Pixar tuvo la misma suerte, al igual que otras cintas más antiguas, como Spider-Man: No Way Home y Uncharted: Off the Map. A continuación, puedes ver la lista de las películas más pirateadas en todo el mundo, hasta ahora:

1. Uncharted

2. The Batman

3. Ambulance

4. Spider-Man: No Way Home

5. 365 días: Aquel día

6. Moonfall

7. Muerte en el Nilo

8. Dune

9. Silverton Siege

10. RED