Samsung Health estará disponible en los televisores de la marca #CES2020

Samsung está presente en el CES 2020 para mostrar sus últimas novedades como el SelfieType, pero no es lo único, pues este martes presentaron novedades sobre su plataforma Samsung Health orientada al tema de la salud que transcenderá más allá de los smartphones.

Samsung Health llegará a los televisores de la marca en 2020 como un servicio adicional donde los usuarios de los televisores podrán recibir contenido fitness con rutinas para ejercitarse desde la comodidad de su casa.

That’s right, the #SamsungHealth platform not only tracks & syncs results from your mobile, it will also provide unique fitness content from @calm, @fitplan_app, @jillianmichaels, and more.#Samsung #SamsungTV #CES2020 #AI #Innovation https://t.co/gDpQNFG5pN

— Samsung TV (@SamsungTV) January 7, 2020