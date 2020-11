Si siempre has deseado ver tus programas o eventos en tu terraza pero el clima ha sido el principal impedimento al carecer de techo, no te preocupes, porque Samsung ya tiene disponible para México su primer televisor QLED 4K para exteriores, The Terrace, a tan solo pocos meses de su presentación a nivel global.

De acuerdo con la firma de investigación de mercado QY Research, los números globales de las televisiones para exteriores se ubicaron alrededor de 170 mil unidades en 2018 y se estima que alcanzarán las 440 mil unidades para 2024. Se trata de cifras que demuestran el creciente interés de los usuarios por tener las mejores experiencias de visualización al aire libre, sin que tengan que preocuparse por las condiciones climáticas o molestos reflejos.

Uno de los mayores problemas para las pantallas es contrarrestar la fuerza de la luz del sol, esto sucede debido a que el brillo de la pantalla no es lo suficientemente alto para neutralizar el reflejo causado por la fuente de luz externa. Para combatir este efecto, The Terrace cuenta con un nivel de brillo promedio de 2,000 nits, lo que brinda a los usuarios la capacidad de ver a la perfección su contenido favorito a plena luz del día. A esta función se le suma la impresionante tecnología antirreflejante, la cual reduce en gran medida el reflejo y brillo de la televisión, al tiempo que mejora los niveles de contraste de la imagen. Así, incluso los días soleados son perfectos para disfrutar tus contenidos favoritos al aire libre.

Por su parte la función Adaptive Picture, optimiza automáticamente el brillo de la pantalla para responder a condiciones de iluminación del espacio; innovaciones que garantizan la visibilidad y la calidad de imagen de primer nivel.

Las condiciones exteriores son impredecibles, razón por la cual The Terrace cuenta con durabilidad resistente a la intemperie (Clasificación IP55), incluyendo la humedad, el polvo y el calor.

The Terrace es un televisor QLED 4K que brinda a los usuarios colores vibrantes y la mejor calidad de imagen en cualquier espacio. En primer lugar, con la tecnología 100% de color para mostrar escenas tal y como nuestros ojos las ven en el mundo real; después, con Direct Full Array16x, que controla las luces de fondo con precisión y de manera inteligente para brindar detalles en alto contraste y negros más profundos. Por si fuera poco, Quantum HDR 32x permite que los detalles siempre sean visibles, sin importar que las áreas de la imagen sean oscuras o brillantes.

No todo el contenido que consumimos está en 4K nativo, en este sentido la tecnología 4K AI Upscaling hace uso del potente procesador Quantum de Samsung para analizar la fuente de entrada para reducir el ruido de la imagen, restaurar los detalles perdidos y definir los bordes alrededor de objetos y texto. Lo que se traduce en una increíble calidad de imagen y sonido sin importar la resolución del contenido original.

Al exterior las experiencias son comunales, ya sea para ver una película al atardecer o para compartir los recuerdos de un viaje en la mañana. Por esta razón, The Terrace cuenta con la función Tap View, que muestra el contenido de un smartphone en pantalla con un solo toque, mientras que Multi View permite a la televisión reproducir contenido desde múltiples fuentes, brindándole a los usuarios la capacidad de dividir la pantalla.

Por si fuera poco, The Terrace funciona con Tizen, una plataforma de código abierto que permite transmitir el contenido de Netflix, YouTube, Amazon Prime Video y Disney+, independientemente del sistema operativo que se esté utilizando; e incluso este servicio es compatible con la aplicación Apple TV y AirPlay. The Terrace se puede usar de manera simple y conveniente sin la necesidad de conexiones adicionales al tener integrados Wi-Fi y LAN.

Disponibilidad

The Terrace ya se encuentra a la venta en el país, a través de Amazon, Clubes de precio, Tiendas departamentales y Samsung Store a un precio sugerido de $89,999 para el tamaño de 55? y $129,999 para el caso de 65” pulgadas.

