La más reciente versión del sistema operativo de Apple, iOS14, es una fuente de sorpresas. Una de las joyas escondidas fue una función que permite personalizar las apps para tener un acceso directo de la app seleccionada y que fue descubierta hace poco.

Si bien no es una función nueva en otras marcas en Android, si lo es en Apple y sobre todo en sus smartphones. “Back Tap” convierte el tocar la parte trasera dos o tres veces, en un acceso directo a la app seleccionada o función asignada en el iPhone 12. Si aún no la has visto, es porque está dentro del menú de Accesibilidad.

Así se puede usar para acceder al menú de notificaciones, el centro de control, navegar en una app o página, activar Siri o hacer una captura de pantalla y cualquier otra función que se desee. Así que las posibilidades son infinitas.

Con información de The Verge