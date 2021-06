ASUS y AMD siguen apostando en conjunto por soluciones enfocadas en proveer de un alto rendimiento a los usuarios, y marcan una vez más el liderazgo en la industria del cómputo con el lanzamiento de nuevas laptops de gran desempeño y gráficos potentes.

Con la incorporación de los procesadores móviles AMD® Ryzen de serie U y H 5000 a la línea de laptops de consumo, estas nuevas y poderosas máquinas ofrecen un rendimiento excepcional, permitiendo a los usuarios lograr más sin límites.

AMD® Ryzen de serie 5000: rendimiento al máximo

Además de contar con los inigualables diseños y toda la tecnología de la marca taiwanesa ASUS, las nuevas laptops ZenBook 14 (UM425), ProArt Studiobook 16, VivoBook 15 (D513) y la línea de laptops para juego de Republic Of Gamers Zephyrus Duo (GA551), ROG Flow (GA301) y Zephyrus G14 (GA401) están equipadas con los beneficios de esta nueva y emocionante generación de procesadores que reinventan los sistemas de enfriamiento y que permiten la tecnología de 7 nanómetros por primera vez.

Ganador del Best gaming product y Best of the Best en hardware durante CES 2021, AMD® Ryzen™ de serie 5000 es rendimiento al máximo y ofrece procesadores que incluso llegan a los 8 núcleos en su serie H, que dan larga duración de batería de hasta 21 horas, frecuencias más altas y más multitareas con una capacidad de respuesta más rápida.

Serie U: ultradelgadas y potentes para los más exigentes

VivoBook (D513)

VivoBook D513 brinda una productividad mejorada con un Procesador Ryzen™ 5 5000 U-Series, que incluye hasta 8GB de memoria DDR4, opciones de almacenamiento dual con hasta 512 GB PCIe® SSD y 1TB HDD, además de una conectividad ultra rápida WiFi 6. Con chasis compacto y liviano en color Hearty Gold, y una pantalla NanoEdge FHD de tres lados que proporciona una relación de pantalla a cuerpo de hasta 85% para una visualización envolvente, es todo lo que necesitas para una productividad con estilo. Lo mejor de todo es que ya puedes adquirirla en Liverpool.

VivoBook S15 (D533)

Con los potentes procesadores móviles AMD Ryzen™ 5 de Serie U-5000 , la nueva serie VivoBook S ofrece todo el rendimiento necesario para las tareas más complejas del día. Con versiones que van desde los 8GB de RAM hasta los 16 GB de memoria DDR4 y un SSD PCIe® de 512GB de gran capacidad, VivoBook S15 ofrece opciones de color con mucha personalidad como: Resolute Red y Gaia Green. Una tecla Enter bloqueada de color amarillo única agrega un toque de estilo e individualidad a cada modelo. Esta laptop ya está disponible y puedes encontrarla en Sears y Walmart.

ZenBook 14 (UM425)

ZenBook 14 es una de las laptops AMD de 14 pulgadas más delgadas del mundo, con un perfil ultradelgado de 14.3mm y una duración de batería de hasta 16 horas que la convierte en la compañera de viaje ideal. Diseñada para permitir la creatividad sin esfuerzo con un Procesador AMD Ryzen™ 7 de Serie 5000 U, y el mejor complemento con GPU AMD Radeon™ R7 Graphics, doble ventilador y almacenamiento SSD PCIe® ultra rápido, ZenBook 14 ofrece una capacidad de respuesta rápida en tareas exigentes, y brinda funciones versátiles que incluyen la tecnología ASUS AI Noise-Cancelling Audio y el inicio de sesión facial manos libres. Adquiérela en Liverpool.

Serie H: más poder para mayor acción

ROG Flow X13 (GV301)

ROG Flow X13 es una ultra portátil para gaming de 13 pulgadas alimentada por hasta una CPU de procesador móvil AMD Ryzen 9 5800HS y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650. Flow X13 cuenta con un diseño 2 en 1 que permite girar la pantalla 360° para su uso en varios escenarios. Con un panel FHD de 120 Hz protegido por el vidrio resistente Corning® Gorilla® y validado por Pantone® para una excelente precisión de color, ROG Flow X13 te da la potencia necesaria para crear contenido o derrotar a cualquier en la batalla, desde donde quiera que estés. Encuéntrala en Palacio de Hierro y Sears.

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551)

Legendaria para todos los gamers, Zephyrus Duo 15 SE cuenta con el innovador ROG ScreenPad Plus para ofrecer a los jugadores la ventaja de una pantalla secundaria para un espacio en pantalla más utilizable para juegos y tareas productivas. Ultradelgada y poderosa, Zephyrus Duo 15 SE funciona por una CPU de procesador móvil AMD Ryzen 9 5900HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3080. Viene con una pantalla secundaria de 120Hz 4K y una pantalla principal FHD de 300Hz con un tiempo de respuesta de 3ms y cobertura de espacio de color 100% sRGB. Ambos paneles son validados por PANTONE. Hazla parte de tu set-up, pues ya está disponible en Palacio de Hierro.

ROG Strix Scar 17 (G733)

El equipo insignia ROG Strix SCAR 17, un equipo que integra las últimas innovaciones para mantener a los fanáticos de los esports más exigentes en la cima de su juego. Con una pantalla con frecuencia de actualización de 165 ??Hz y una respuesta de 3 ms; esta laptop gamer de ROG está impulsada con las nuevas y potentes GPU GeForce RTX ™ serie 30 y los procesadores móviles Ryzen ™ serie 5000. Para los gamers con mayores necesidades de respuesta en gráficos, podrán encontrar la nueva y renovada ROG Strix Scar 17 en una versión equipada con NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, mientras su hermana menor con una versión RTX™ 3070. Disponibles en Palacio de Hierro.

Zephyrus G14 (GA401)

La nueva laptop de 14 pulgadas más potente de Republic of Gamers. ROG Zephyrus G14 te da el rendimiento que necesitas, en un equipo liviano y potente. Por encima de cualquier laptop gaming, ROG Zephyrus G14 te ayuda a conquistar cualquier batalla o a acelerar tus tareas multitask con el potente procesador AMD Ryzen™ 9 5900HS y GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060. Personaliza y ajusta a tus necesidades con su pantalla FHD de hasta 144 Hz, certificada por Pantone® para una precisión de color exacta. Para jugadores o creadores de contenido profesional, la laptop gamer ROG Zephyrus G14 cumple con todo el rendimiento AMD en un chasis ultra portátil.

ROG Strix G (G513)

Para los jugadores que desean una laptop elegante y potente, pero que no son jugadores serios de esports, las nuevas ROG Strix G15 harán que las tecnologías centrales y la experiencia de ROG sean más accesibles. De 15.6” y un diseño que recuerda al nuevo chasis SCAR pero con características únicas, las variantes Original Black y Eclipse Grey tendrán un diseño de matriz de puntos diagonal en la tapa, mientras que la edición de Electro Punk presenta una tipografía inspirada en un cómic y un acento rosa moteado en la bisagra. Su rendimiento rivaliza con el de la serie SCAR, con la configuración superior con un procesador Ryzen de serie 5000H y una GPU GeForce RTX.