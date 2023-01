HP estuvo presente en el CES 2023 para presentar su nuevo portafolio de productos, entre los que destaca el nuevo Chromebook Dragonfly Pro, una computadora portátil con diseño premium y especificaciones técnicas de gran nivel.

Esta laptop con Chrome OS tiene una pantalla LCD de 14 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles que, según la compañía, es la pantalla táctil más brillante del mundo en un Chromebook. Presume de tener hasta 1200 nits de brillo máximo, cubre el 100 por ciento de los colores sRGB y sus marcos son bastante compactos.

En el interior de esta computadora portátil hay un procesador Intel Core i5-1235U de 12a generación con 16 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento PCIe NVMe. Por su parte, la batería es de 51.3 Wh, que proporciona hasta un día de autonomía, además de que se carga a través del puerto USB-C de 96W que con solo 30 minutos de carga llega al 50 por ciento de la capacidad.

El teclado de la Dragonfly Pro es retroiluminado RGB personalizable, tiene altavoces de B&O, sensor de huellas digitales y un trackpad háptico.

Pasando al tema de la conectividad encontramos cuatro puertos Thunderbolt 4 y USB4 Tipo C, no hay conector de 3.5 mm ni tampoco USB-A ni HDMI. Es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. HP no ha revelado el precio de su nueva laptop y tampoco la disponibilidad, pero se ha confirmado que estará disponible en colores Ceramic White y Spark Black.