El aumento de precios ha hecho que los mexicanos se vean obligados a comprar menos regalos o buscar regalos más baratos; eso nos deja ver un sondeo en el que participaron 350 mexicanos entre noviembre y diciembre de 2022.

HelloSafe estima que el año pasado el aumento de precios en productos que potencialmente formarían parte de las compras de una familia mexicana durante las fiestas decembrinas será más caro.

Sólo 26 % de los mexicanos van a comprar regalos este año, mientras que el 74 % han decidido no limitarse y no comprar regalos. Los motivos para quienes han decidido no comprar regalos este año son varios, estos son los siguientes:

24 % señala que no comprará regalos este año por la inflación.

41 % ha dicho que no comprará regalos por falta de presupuesto.

9 % ha señalado que no comprará regalos por otros motivos.

Visita HelloSafe para encontrar más herramientas.

Si bien 45 % destinará un presupuesto menor a la compra de sus regalos, 44 % ha declarado que destinará el mismo presupuesto que el año pasado y sólo 11 % se permitirá aumentar su presupuesto.

El presupuesto de los mexicanos, en su mayoría será de entre $500 y $1,000 pesos en regalos navideños. La mayoría de los usuarios piensa en no comprar regalos y quienes piensan dar regalos, buscarán opciones para rendir al máximo su presupuesto, ya sea igual o menor al del año pasado.