Volkswagen va de la mano con el futuro y la tecnología, por lo que ha confirmado que sus primeras combis eléctricas llegarán oficialmente al mercado tan pronto como en marzo de este año. El modelo que introducirá será el ID Buzz, el cual tiene buena pinta, tanto en autonomía como en diseño.

Sin embargo, la nueva cuadrilla de combis eléctricas de Volkswagen únicamente se venderá en Europa, al menos por el momento, pero hay planes de comercializarlas en otras partes del mundo a lo largo de este año.

2022 is coming soon: the year of the new #VWIDBuzz! ?

Buckle up and catch a first glimpse! #WayToZero #VolkswagenWayToZero #idbuzz #volkswagen #vw #vwn #vwnutzfahrzeuge #vwcv pic.twitter.com/o3IQN6ORYU

— Volkswagen News (@volkswagen) December 23, 2021