Android 15 aprovechará toda la pantalla al más puro estilo de iOS

Indudablemente, el sistema operativo iOS ha sido fundamental para el éxito del iPhone, destacando su equilibrio entre funcionalidad, eficiencia y seguridad. Android, por su parte, ha buscado inspirarse en estos aspectos en los últimos años.

Desde hace tiempo, los usuarios de iPhone han disfrutado de una función que aún no ha sido aprovechada en Android. Sin embargo, parece que esto está a punto de cambiar.

Según el ingeniero Mishaal Rahman, Android 15 podría requerir que todas las aplicaciones utilicen por completo el espacio de la pantalla.

Por otro lado, en iOS, las aplicaciones tienen la capacidad de aprovechar ciertas áreas de la pantalla que típicamente no se utilizan en dispositivos Android.

Wish more Android apps would go edge-to-edge, ie. take up 100% of your screen? Google has heard you, because they’re working on adding a config in Android 15 that forces apps to go edge-to-edge by default!

