iPhone 16 adoptará el mismo diseño de cámara que el iPhone X ¿Por qué?

Apple estaría considerando ajustes sutiles en el diseño del próximo iPhone 16, reintroduciendo una disposición de cámaras reminiscente de modelos anteriores.

De acuerdo con informes de Macrumors, la empresa tiene previsto incorporar un módulo fotográfico vertical similar al del iPhone X, aunque con notables variaciones.

Según la fuente mencionada, Apple ha estado explorando varios prototipos del iPhone 16 con diferentes configuraciones de cámara, y la mayoría de ellos presentan las lentes gran angular y ultra gran angular dispuestas verticalmente, en contraste con la disposición diagonal presente en los iPhone 13, 14 y iPhone 15.

El último prototipo del iPhone 16 conserva la disposición vertical de las cámaras, pero con una modificación notable. El módulo fotográfico, ubicado entre el cristal trasero y las lentes, ya no es cuadrado, sino que adopta la forma de “pastilla” introducida por Apple en el iPhone X.

Además de las lentes, este módulo albergará el micrófono para la grabación de vídeo, mientras que el flash LED será integrado directamente en el cristal trasero. La información proporcionada por Macrumors coincide con lo que el filtrador Majin Bu compartió recientemente a través de una publicación en Twitter.

Según él, el iPhone 16 será una fusión entre el diseño del X y del 11, pero con algunas variaciones distintivas. Majin Bu también compartió renders que ilustran la disposición de las cámaras y otros aspectos del diseño del próximo iPhone, incluida una nueva ubicación de los botones.

Además, Majin Bu asegura que el iPhone 16 será compatible con el video espacial de las Apple Vision Pro. Esto es un cambio significativo, ya que los modelos actuales no admiten esta función debido a la disposición diagonal de las cámaras gran angular y ultra gran angular.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024