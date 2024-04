¿Nuevos iPads en camino? Apple anuncia evento para el 7 de mayo

Apple ha anunciado su próximo evento tecnológico, llamado “Let Loose”, que tendrá lugar el 7 de mayo a las 8:00 horas (hora de México). Si bien la compañía no ha revelado ningún detalle oficial, todo apunta a que el evento se centrará en la presentación de nuevos iPads.

Los rumores sugieren que Apple presentará dos nuevos modelos de iPad Pro equipados con el potente chip M3 de la compañía. Estos iPads podrían contar con pantallas OLED, un diseño más delgado con biseles reducidos, y una cámara frontal panorámica para mejorar las videollamadas.

Además de los iPad Pro, también se espera que se anuncien dos nuevos modelos de iPad Air.

Estos dispositivos podrían incluir el procesador M2, la cámara frontal panorámica mencionada anteriormente, y tamaños de pantalla más grandes, de hasta 12,9 pulgadas.

Se rumorea que Apple también presentará un nuevo Apple Pencil con una función de “presión” mejorada y compatibilidad con las gafas Apple Vision Pro. Además, se espera que la compañía introduzca la carga inalámbrica MagSafe en todos los nuevos modelos de iPad.

El lanzamiento de nuevos iPads y accesorios tiene como objetivo revitalizar las ventas de la línea de tablets de Apple, que ha experimentado una caída en los últimos años. La compañía espera que estas nuevas características y mejoras atraigan a nuevos usuarios y animen a los usuarios existentes a actualizar sus dispositivos.

Pasión Móvil estará siguiendo este evento “Let Loose” de Apple para ofrecerte la cobertura de los productos presentados. No te pierdas ninguna de las novedades que se presenten y descubre cómo estos nuevos productos podrían cambiar el panorama de las tablets.

Pencil us in for May 7! ✏️ #AppleEvent pic.twitter.com/1tvyB7h450

— Tim Cook (@tim_cook) April 23, 2024