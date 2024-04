El teclado, clave para descifrar el nuevo meme viral

Si navegas por las profundidades de X y TikTok, es probable que te hayas topado con un meme que está conquistando las redes a pasos agigantados.

Look between on your keyboard

A pesar de que no lleva mucho desde que comenzara a viralizarse, es cierto que día con día siguen aumentando este tipo de publicaciones, en mi caso particular, suelo pasar más tiempo en X y esta tendencia sigue en aumento llevándome a la pregunta “¿De dónde salió esto?”

Se trata del “look between on your keyboard”, un desafío que ha puesto a prueba la perspicacia y el ingenio de miles de usuarios con memes que suelen confundirte las primeras veces.

¿En qué consiste este fenómeno viral?

Básicamente, un usuario publica una frase o pregunta y luego invita a otros a encontrar la respuesta o una pista relacionada entre las letras del teclado.

Algunos ejemplos son ingeniosos y sorprenden por su astucia, mientras que otros rozan el absurdo. Como suele ocurrir con los memes virales, la repetición puede llegar a ser abrumadora, podrías terminar odiando aún más a las redes sociales y en lo que se han convertido

El origen de todo este revuelo

A pesar de su reciente explosión en popularidad, el meme tiene sus raíces en el año 2021, cuando un usuario de 4Chan publicó una imagen de un personaje del anime K-On junto al texto “look between T and O on your key bored”.

En un teclado QWERTY, entre las letras T y O se encuentran Y, U, I, que forman el nombre del personaje, Yui. Un detalle ingenioso que, sin embargo, no ha sido replicado con la misma gracia en las posteriores variaciones del meme.

¿Lograrás descifrar el código?

El “look between on your keyboard” ha desatado una ola de creatividad en las redes sociales. Los usuarios han creado sus propias versiones, algunas más acertadas que otras.

Sin embargo, el encanto original del meme sigue intacto, desafiando a los internautas a descifrar mensajes ocultos entre las teclas de su teclado. ¿Te atreves a aceptar el reto? Comparte tus creaciones y descubre hasta dónde llega tu ingenio.

Recuerda: la clave está en observar con atención la disposición de las letras y dejar volar tu imaginación.