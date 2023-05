¿Te estremeces al ver tu informe semanal del clima en la pantalla? ¿Sufres de dolor en el pulgar por el uso excesivo de tu smartphone? Si es así, es posible que seas adicto a tu dispositivo. En la actualidad, parece que pasamos gran parte de nuestra vida mirando pantallas en lugar de disfrutar del mundo que nos rodea.

A pesar de ello, algunas celebridades han optado por abandonar sus dispositivos y encontrar placer en otras actividades. Estos son algunos personajes del espectáculo que han decidido dejar la tecnología a un lado y utilizarla solo cuando sea realmente indispensable o como un extremo, no tener un smartphone.

Michael Cera

A Michael Cera no le gusta usar smartphone ni redes sociales. El actor de 34 años comentó recientemente a The Hollywood Reporter que:

No lo siento como algo consciente. Supongo que es algo que simplemente no elegí hacer. Sin embargo, la elección consciente que sí he hecho es no tener un teléfono inteligente. Me da un poco de miedo, si soy honesto, porque siento que podría perder el control de mi vida.

Noel Gallagher

No es ningún secreto que Noel Gallagher está abierto para dar su opinión sobre cualquier cosa. El ex fundador de Oasis aborrece los teléfonos inteligentes y afirma que el mundo era mucho mejor antes de tener Internet en el bolsillo. Según sus propias palabras:

Solo quiero un móvil Nokia básico de 1994. Puedo llevarlo en el bolsillo trasero y hacer lo esencial con él: llamar y enviar mensajes. ¿Para qué necesitaría una cámara? Los iPhones son para tontos. Y además son demasiado grandes.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal, conocido por su papel en ‘Donnie Darko’, detesta que los smartphones hayan distraído a todo el mundo de vivir el momento presente. Según sus palabras:

Todo el mundo está mirando hacia abajo. Nadie levanta la vista.

Simon Cowell

Simon Cowell, el magnate de la música, de 63 años, opina que los smartphones han acabado con la comunicación interpersonal. En el 2020, expresó:

Incluso si lo utilizas de forma limitada, no quieres que tu teléfono controle tu vida. Cuando estás en una reunión, conversando con alguien o en una cena y alguien está leyendo su teléfono, parece que ya no estamos interactuando.

Justin Bieber

Este cantante de “Love Yourself” se ha puesto límites tecnológicos y ha optado por mantener el contacto con sus seres queridos exclusivamente a través del iPad. En 2021, Justin dijo:

Definitivamente aprendí a tener límites, y simplemente no siento que le deba nada a nadie. Esto me ha ayudado a ser capaz de decir ‘no’ y ser firme en ello y saber que mi corazón [quiere] ayudar a la gente, pero no puedo hacerlo todo. A veces quiero hacerlo, pero no es sostenible.

Jennifer Lawrence

La actriz de 32 años de “Don’t Look Up”, admitió que no se le da bien la tecnología y que cree que pasar el tiempo en redes sociales como Twitter a través de un smartphone es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Según sus palabras:

No soy muy buena con los teléfonos ni con la tecnología. No puedo mantenerme al día con los correos electrónicos, así que la idea de abrir una cuenta de Twitter es impensable para mí.

Vince Vaughn

Vince Vaughn, la estrella de ‘Dodgeball’, considera que su smartphone sólo le produce irritación. En el 2009, comentó:

Los teléfonos me vuelven loco. Todo el mundo llama y envía mensajes. Se ha convertido en un problema para mí, ya que los teléfonos públicos están desapareciendo. Ahora sólo molesto a la gente que me rodea para usar los suyos. Acabo de empezar a usar el correo electrónico, lo cual me gusta, pero los móviles me exasperan. Nunca tendré uno a menos que sea absolutamente necesario.

Christopher Walken

En 2016, el ganador del Óscar, Christopher Walken, de 79 años, confesó que no posee un teléfono inteligente y que ni siquiera tiene presencia en Internet. En sus propias palabras:

No existo en Internet. No tengo computadora. No tengo móvil. No escribo mensajes.

Sir Elton John

El icónico cantante de “Your Song”, Sir Elton John, ha expresado su preocupación por el impacto negativo que la tecnología ha tenido en las personas, llegando incluso a sugerir la idea de “cerrar Internet”. Según el artista de 75 años, la tecnología ha afectado nuestra habilidad para socializar y salir a la calle. Él dijo: