El Nothing Phone (2a) equipará el MediaTek Dimensity 7200

El lanzamiento oficial del Nothing Phone (2a) está programado para marzo, y con cada paso, se desvelan más detalles sobre sus especificaciones. Recientemente, la empresa liderada por Carl Pei ha desvelado información crucial sobre el procesador que impulsará su próximo dispositivo móvil.

Primer gama media de Nothing

Siguiendo la línea de filtraciones previas, Nothing ha confirmado que el Phone (2a) prescindirá de un chip Qualcomm. En su lugar, la compañía ha decidido integrar un componente fabricado por MediaTek. Concretamente, se trata del Dimensity 7200 Pro.

La designación “Pro” del nuevo chip del Nothing Phone (2a) no es mera casualidad. Según explicaciones de la empresa, han colaborado estrechamente con el fabricante de chips para desarrollar una variante personalizada del Dimensity 7200 estándar. Este enfoque les permitirá lograr una integración más fluida entre el hardware y el software del teléfono.

Aunque Nothing no ha proporcionado detalles exhaustivos sobre el Dimensity 7200 Pro, han destacado que se ha producido utilizando el proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC, el mismo empleado en el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Han optado por MediaTek para su SoC

Además, en colaboración con MediaTek, han realizado ajustes en el consumo de energía de componentes clave como el módem 5G y el controlador de pantalla para mejorar su eficiencia.

Nothing ha revelado otro detalle interesante sobre el Phone (2a): inicialmente, la empresa consideraba continuar utilizando chips de Qualcomm. Sin embargo, al tratarse de una versión más asequible del Phone (2), las opciones disponibles no resultaban lo suficientemente convincentes.

Según explicaron, entre las alternativas consideradas para el Nothing Phone (2a) se encontraban el Snapdragon 7s Gen 2 y el Snapdragon 782G. Sin embargo, ambos ofrecían un rendimiento considerablemente inferior al esperado, lo que llevó a la compañía a optar finalmente por un chipset desarrollado por MediaTek.

Presentación oficial el 6 de marzo

Aunque Nothing no ha proporcionado detalles adicionales al respecto, el vídeo sugiere que el Phone (2a) estará equipado con 12 GB de memoria RAM, acompañados por 8 GB adicionales de “RAM booster”. Sin embargo, no se ha confirmado si esta será la única configuración disponible ni se han ofrecido detalles sobre las opciones de almacenamiento interno del dispositivo.

Lo que sí ha sido revelado es que, gracias al nuevo Dimensity 7200 Pro, se han implementado características de software que operan a un “nivel más profundo”. La presentación de este dispositivo será el próximo 6 de marzo a las 11 am.