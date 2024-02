Nothing confirma su próximo dispositivo de gama media, el Phone (2a)

Tras meses de especulaciones, Nothing, la empresa fundada por uno de los visionarios detrás de OnePlus, ha anunciado oficialmente el próximo lanzamiento del Phone (2a), su primera incursión en el terreno de los smartphones de gama media.

Incursión en el segmento de gama media

Este dispositivo buscará competir en el segmento de precios por debajo de los $400 USD ($6,800 MXN), tomando prestadas algunas de las características clave del Phone (2), mientras introduce nuevas funcionalidades más refinadas.

Hasta el momento, Nothing ha mantenido en secreto la fecha exacta de lanzamiento de su nuevo teléfono. Sin embargo, ha confirmado el nombre oficial: Phone (2a), indicando que se trata de una versión más asequible de su buque insignia.

Este enfoque de diferenciación en la nomenclatura, utilizando la letra ‘A’, sigue la misma línea que otras marcas como Google, que emplean esta estrategia para distinguir sus modelos de menor costo.

Posiblemente integre un SoC MediaTek

Nothing ha revelado el anuncio anticipado de su primer teléfono inteligente de gama media, acompañado por una imagen que muestra una porción del dispositivo. Aunque esta vista parcial no proporciona suficiente información para deducir el diseño completo o si contará con una parte posterior iluminada, como la que presenta el Phone (2).

Según filtraciones recientes, el teléfono adoptaría un diseño ligeramente distinto al de su actual buque insignia, presentando un módulo fotográfico centrado y un sistema de luces LED con una configuración más compacta en comparación con el modelo de mayor potencia de la marca.

Una de las características distintivas del próximo Nothing Phone (2a) sería su procesador, con las expectativas puestas en la inclusión del SoC Dimensity 7200 de MediaTek. Este movimiento marcaría la primera vez que Nothing apuesta por un chip de la compañía china.

See the world through fresh eyes. Phone (2a) is coming. pic.twitter.com/kPSvFTfGuS — Nothing (@nothing) February 1, 2024

Especificaciones esperadas para este dispositivo

Se rumorea que estará acompañado por 8 o 12 GB de RAM y ofrecerá opciones de almacenamiento interno de 128 o 256 GB. En cuanto a la pantalla, se especula que el Nothing Phone (2a) podría presentar un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+. Sin embargo, aún no se ha confirmado si la compañía optará por una tasa de refresco de 120 Hz.

Aunque no se han revelado detalles sobre las cámaras, no sería sorprendente que el Nothing Phone (2a) compartiera el mismo sensor principal que su contraparte, el Nothing Phone (2).

En términos de precio y fecha de lanzamiento, todo indica que el Nothing Phone (2a) podría debutar con un precio alrededor de los $400 USD ($6,800 MXN), es decir, $200 USD menos que el buque insignia de la marca.

Se espera que el smartphone sea presentado durante el Mobile World Congress de Barcelona, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.