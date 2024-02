El HONOR Magic6 Pro viajó más allá de la atmósfera, de esto será capaz

HONOR hace historia al convertirse en la primera empresa fabricante de smartphones en presentar una batería de silicio en su próximo lanzamiento, el HONOR Magic6 Pro, que hará su debut el 25 de febrero durante el MWC 2024.

Esta revolucionaria batería, denominada como la batería HONOR Silicon-Carbon de segunda generación, ofrece una densidad energética superior, tiempos de carga más rápidos y una notable capacidad para resistir temperaturas extremas de hasta -20°C.

Aparte de HONOR, solo un selecto grupo de empresas tecnológicas en diversos sectores están incursionando en el desarrollo de baterías de esta índole. Entre ellas se encuentra Tesla, dirigida por Elon Musk, que desde 2016 ha investigado la estructura química del silicio con el fin de potenciar el rendimiento de sus vehículos eléctricos.

Para resaltar la notable resistencia y longevidad de la nueva batería, el HONOR Magic6 Pro se someterá a una serie de desafíos en entornos extremadamente fríos, con temperaturas tan bajas como -20°C, liderados por diversos creadores de contenido.

Entre estos desafíos, el reconocido YouTuber PhoneBuff llevará a cabo una exhaustiva revisión de la batería HONOR Silicon-Carbon, sometiéndola al congelador de su laboratorio para evaluar su rendimiento a temperaturas extremas.

Además, HONOR presentó en sus redes sociales un video bajo el título #DiscoverTheGalaxyByMagic, en el cual se muestra cómo un HONOR Magic6 Pro fue lanzado más allá de la atmósfera para capturar imágenes de la galaxia desde alturas inéditas.

Finalmente, el YouTuber UnboxTherapy demostrará el desempeño de esta innovadora batería en condiciones de la vida real, enfrentando temperaturas bajo cero, como las experimentadas al esquiar.

#HONORMagic6 Pro has embarked on an extraordinary voyage through the galaxies! 🌌 Join us as we witness the 2nd Generation Silicon-carbon Battery conquer the frigid challenges of space. #MWC2024 #HONORMWC2024

