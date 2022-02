Samsung no es muy conocido por ofrecer un gran soporte de actualización a sus dispositivos móviles, de hecho, es uno de los que más lento actualiza sus smartphones; sin embargo, este año prometió que todo iba a cambiar, por lo que declaró que sus teléfonos recibirán cuatro años de actualizaciones de Android como parte de su compromiso con los usuarios.

La mayoría de fabricantes de smartphones de alta gama prometen un mínimo de tres años de actualizaciones, mientras que Google promete hasta tres años, pero con dos años adicionales para parches de seguridad. Ahora, Samsung ha ido un paso más allá al confirmar que aumentará el soporte de actualización para una gran cantidad de sus equipos más nuevos, los cuales tendrán hasta cinco años de soporte: cuatro versiones importantes y un año de parches de seguridad.

Esto significa que equipos como el Galaxy S22 tienen garantizada su actualización hasta Android 16, lo cual es algo muy importante y que los usuarios no podrán estar más que contentos con esta noticia. Samsung se había comprometido previamente a ofrecer cuatro años de actualizaciones de seguridad para sus equipos y tres años de actualizaciones importantes en 2021, no obstante, esta promesa se ha cambiado para bien.

Es importante mencionar que el compromiso de las actualizaciones no es exclusivo solo de los smartphones, sino que también de los relojes inteligentes con One UI Watch y Wear OS Powered by Samsung, así como también a las tabletas premium Galaxy Tab S.

Dispositivos Samsung que recibirán cuatro años de actualizaciones de sistema

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic

Samsung ha confirmado que su nueva política de actualizaciones se extenderá a los dispositivos de la serie Galaxy A de gama media, pero esto no sucederá sino hasta finales de este año o principios de 2023, lo cual también es una excelente noticia.