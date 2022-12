El mes pasado, fueron revelados los renders de los UMIDIGI G2 y C2, y ahora a través de una serie de imágenes vemos el nuevo diseño de esta serie, así como también información sobre sus especificaciones.

Sin embargo, justo ahora, hemos recibido una nueva tabla de especificaciones de los G2 y C2 filtradas por una fuente cercana al fabricante. A partir de una imagen, podemos obtener información sobre el UMIDIGI G2 y C2, los cuales tienen una pantalla de 6,52 pulgadas con resolución HD+, resolución de 1600 x 720 píxeles, y relación de pantalla de 20:9.

Internamente, llevan el procesador MediaTek Helio A22, junto con la memoria RAM LPDDR4X y el almacenamiento eMMC 5.1. La batería sigue siendo de 5150 mAh con carga de 10W, jack de 3,5 mm y radio FM. No cabe duda de que estos son los parámetros básicos de configuración del smartphone de gama de entrada.

En cuanto al apartado fotográfico, hay dos cámaras, una cámara principal de 13MP con apertura f/2.2 y una cámara de profundidad con apertura f/2.4. En la parte frontal hay una cámara selfie de 5 MP con una apertura de f/2,0. Además, el dispositivo cuenta con Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de 2,4 GHz.

En comparación con su predecesor, el UMIDIGI G2 y C2 estarán equipados con el nuevo Android 13 Go, más cómodo, más personalizado y más privado. Aún no se ha anunciado cuál será el precio ni cuándo se lanzará, pero con la serie G y C como serie de entrada, el precio no es demasiado elevado y esperamos con impaciencia este producto.