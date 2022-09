El 19 de noviembre de 2019 Google lanzó al mercado Stadia, su plataforma de videojuegos basado en la nube con el cual ofreció, por primera vez en la industria, acceso a juegos sin consola y sin la necesidad de discos físicos.

Lo único que se necesitaba era una buena conexión a internet, un mando compatible y un monitor, televisor inteligente, laptop, smartphone o tableta. El usuario se podía conectar desde cualquier dispositivo.

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu

— Stadia ??? (@GoogleStadia) September 29, 2022