A todos nos ha pasado que algunas veces estamos en medio de la creación de una historia en Instagram y de repente pasa algo que la interrumpe, pero luego ya perdiste la inspiración y como no se puede guardar, terminas borrando o la sacas aunque no te guste. Afortunadamente pronto podrás tener la opción de guardarlas como borrador.

Si bien Instagram permite guardar borradores, esta función no está disponible para las historias.

Something new is coming ?

Soon you’ll be able to finish what you started with story drafts.

— Instagram (@instagram) March 23, 2021