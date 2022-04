Hisense es una marca china que no se limita a lanzar electrodomésticos, smartphones o televisores, sino ahora quiere entrar de lleno al segmento de los lectores electrónicos para competir codo a codo con la serie Kindle de Amazon.

Esta semana la compañía anunció que el próximo 11 de mayo lanzará un nuevo dispositivo, que bien podría parecer un smartphone, pero con capacidades e-reader, perfecto para libros digitales, que comparte con similitudes con los lectores electrónicos, pero con mayor versatilidad.

La empresa afirma que este equipo lleva por nombre Hi Reader, y estará centrado en ser portátil y ofrecer comodidad visual durante las lecturas tanto en interiores como en exteriores. La pantalla será monocromática de 6.7 pulgadas con densidad de píxeles de 300 píxeles por pulgada y una relación de pantalla-cuerpo del 84 por ciento.

En cuanto al hardware, el lector vendrá impulsado por el procesador Ziguang Zhanrui T610 de ocho núcleos con una frecuencia de hasta 1,8 GHz y 4 GB de memoria RAM, así como 64 GB de almacenamiento interno.

Un plus con el que contaría el Hi Reader de Hisense es que como sistema operativo vendría con Android 10 en lugar de un software propietario, algo que sin duda es bastante beneficioso para los consumidores, ya que probablemente permitirá descargar apps desde la Play Store, pero hasta el momento no sabemos si tendrá los servicios de Google.

La buena noticia es que no tendremos que esperar mucho tiempo para conocer este lector electrónico, ya que su presentación está programada para el próximo 11 de mayo.