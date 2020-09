Prácticamente toda la serie P30 va a recibir la actualización a Android 11, pero la más reciente publicación en redes sociales, confirma que el P30 Lite, el hermanito de esta serie, lanzado en 2019 (disponible desde abril de ese año en México), se quedará sin Android 11, quedando obsoleto muy pronto.

Al ser el más económico, tiene características más modestas si se compara con el P30 y P30 Pro. Hasta ahora recibe cada mes las actualizaciones de seguridad y posee Android 10 (llegando apenas en algunos países), pero aunque en teoría debería recibir Android 11, no lo hará.

Se sabe que debido a los problemas con usar Android por las limitaciones puede deberse que no llegue una actualización que debería tener. De hecho aparece la alternativa para quien lo desee, de emplear la AppGallery y HMS.

Huawei ha confirmado esta decisión por lo que si estabas por comprar este equipo, ya que aún se vende, mejor busca otra alternativa, excepto que le des un uso básico y no te importe quedarte el resto de su vida con Android 10, lo cual no está mal si se compara con modelos que aún se usan que no tienen ni Android 8.

Así Celia o Huawei Assistant no van a llegar a este modelo. El P30 Lite cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas, un procesador Kirin 710, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, además de una triple cámara trasera. Es un buen equipo en características por lo que seguramente muy pronto estará en oferta, aunque en algunas tiendas departamentales es posible conseguirlo desbloqueado a buen precio.

Hey there! Thanks for showing interest in EMUI 10.1. Unfortunately, P30 Lite is not eligible for the update. However, please be assured that we are constantly working towards creating the best experience for our users. We thank you for your patience and support.

— EMUI (@HuaweiEMUI) August 24, 2020