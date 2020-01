Huawei P40 tendría cuatro versiones

Actualmente la serie P30 de Huawei maneja tres versiones, el P30, P30 Pro y P30 Lite, si bien esta al ser la más económica, no emplea los mismos sensores fotográficos, los cuales no están mal pero no son los más precisos en la captura de los colores. Este esquema cambiaría con el P40.

Tradicionalmente es en el primer semestre del año cuando Huawei lanza la serie P y al parecer, aunque no se conoce la fecha, ya está preparando los modelos de este año.

Se habla que los tres modelos serán de la gama alta, sin incluir al modelo Lite, lo que daría un total de cuatro smartphones en la serie, un paso novedoso para esta serie, pero que no es del todo nuevo, dado que otras marcas han hecho algo similar.

Los nombres que se especulan para el nuevo dispositivo podría ser Huawei P40 Max o Huawei P40 Porsche Edition, si bien este último, solo había salido en la versión de la serie “Mate”, pero no en la “P”

Con información de Pro Android