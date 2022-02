Para calmar un poco la ansiedad de los usuarios de OnePlus, la marca finalmente ha revelado la fecha en la que dará a conocer oficialmente su nuevo teléfono Nord CE 2 5G. La empresa publicó una imagen promocional en la que muestra vagamente el diseño del módulo fotográfico de su próximo teléfono.

La imagen muestra una configuración de cámara dual, si bien por ahora no hay información fiable sobre su configuración, creemos que habrá dos sensores y dos flashes LED, pero también pueden ser tres cámaras y un solo flash LED, esto todavía es incierto. La buena noticia es que la compañía ya ha confirmado la existencia de su nuevo teléfono y lo mejor de todo es que confirmó la fecha de presentación oficial, la cual está más cerca de lo que creemos.

El apartado visual del Nord CE 2 5G se ve claramente muy diferente al Nord CE de primera generación, con un apartado fotográfico más grande, lo que indica que las mejoras estarán presentes en este segmento, al igual que un mejor procesador y una pantalla con más frecuencia de actualización.

OnePlus también ha revelado que el dispositivo contará con carga rápida Super VOOC de 65W vía cable, lo cual es casi seguro. También tendrá un conector para auriculares de 3.5 mm y una ranura de expansión para tarjetas microSD.

Por el momento no hay más información, no sabemos qué procesador tendrá, sí este equipo estará potenciado por una pieza de silicio de Qualcomm o MediaTek, y si la pantalla realmente ofrecerá una frecuencia de actualización de 120Hz. Lo bueno es que no tendremos que esperar demasiado tiempo para conocer todo acerca del equipo, pues OnePlus ha confirmado que el Nord CE 2 5G se presentará el próximo 17 de febrero.