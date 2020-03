Modo multijugador en Mario Kart Tour ya está disponible

El modo multijugador de Mario Kart Tour por fin ha salido de fase beta y desde el pasado ocho de marzo ya se puede usar.

Nintendo anunció desde la semana pasada la fecha de disponibilidad y ha cumplido.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020