En 2020 a Motorola le fue bastante bien en ventas, creciendo en varios mercados. India es uno de los principales y es allá en donde en esta semana se presentaría un integrante más de la línea Moto G10 ya lanzada en Europa (junto con el Moto G30), el Moto G10 Power con énfasis en la batería.

De hecho en ese país apenas se van a lanzar los dos modelos mencionados y puede que también el Moto G10 Power que aparece en un video confirmado su existencia y duración de 67 horas de la batería, ofreciendo reproducción de música por 190 horas, devideos por 23 horas y navegación de 20 horas en una carga.

Introducing #motog10power, the perfect #PowerfulAllRounder! It comes with a 6000 mAh battery, 48MP Quad Camera, ThinkShield for Advanced Security, & Near-Stock AndroidTM 11. Unveiling on 9th Mar, 12 PM on @Flipkart. Stay tuned! https://t.co/1Wx1CW32hA pic.twitter.com/LV9SNqah2N

— Motorola India (@motorolaindia) March 6, 2021