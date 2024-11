Motorola abre las puertas para que pruebes antes que nadie las funciones de Moto AI

Fabricantes como Google, Samsung, OnePlus y otros han ido incorporando gradualmente funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) en sus capas de personalización de Android.

Ahora, Motorola ha lanzado el programa beta abierto Moto AI, disponible para dispositivos seleccionados. Aquí tienes todos los detalles sobre la nueva suite de funciones basadas en IA de Motorola.

¿Cuáles son las nuevas funciones de Moto AI?

La nueva suite de Moto AI incluye tres funciones principales: Catch Me Up, Pay Attention y Remember This. Al igual que la herramienta de Inteligencia de Apple, Catch Me Up crea resúmenes de las notificaciones que podrías haber pasado por alto.

Por su parte, la funcionalidad Pay Attention resulta útil para reuniones y conversaciones, ya que permite capturar, transcribir y resumir los puntos clave.

La función Remember This es similar a las capturas de pantalla del Pixel y permite etiquetar y buscar fotos o capturas de pantalla con notas personalizadas, las cuales se pueden localizar posteriormente usando comandos de voz.

Además, Motorola está añadiendo una nueva barra de búsqueda que permite encontrar contenido en el dispositivo o en internet utilizando lenguaje natural. Junto a estas características, se han rediseñado tres pestañas: App, News y Journal.

¿Qué dispositivos son compatibles con Moto AI?

Por ahora, las funciones de Moto AI están disponibles exclusivamente para algunos teléfonos de Motorola, incluyendo el Motorola Razr 50 Ultra, Razr 50, Razr y Edge 50 Ultra.

Para probar estas nuevas funciones, es necesario actualizar el dispositivo a la última versión disponible. Una vez hecho esto, podrías recibir una notificación de Motorola informándote sobre la compatibilidad de tu equipo con Moto AI.

Otra opción es registrarte en el programa Moto AI desde el sitio web de Motorola. La compañía ha señalado que las funciones podrían tardar hasta 24 horas en activarse en los dispositivos registrados.

Fuente: Motorola