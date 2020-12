Motorola re-inaugura su nuevo sitio web de e-commerce que ofrece una experiencia de compra renovada, con un diseño completamente nuevo, navegación intuitiva y nuevas funcionalidades: ahora el usuario puede comparar los diferentes modelos de smartphones de Motorola para elegir su dispositivo ideal, comprar cuando quiera, donde quiera -no importa si buscas un producto a las 3 de la mañana o a las 8 de la noche- y tener a su disposición un promotor virtual vía chat.

Entre los principales beneficios de la nueva tienda online de Motorola (www.motorola.com.mx) está el envío gratis, hasta 12 meses sin interés, entrega rápida, 1 año de garantía, seguridad en tus compras, ya que al comprar en la tienda oficial de Motorola, puedes estar seguro de que recibirás sólo productos originales.

Además, permite al usuario comparar varios productos en cuanto a rendimiento (sistema operativo, almacenamiento, memoria RAM y procesador), pantalla (tamaño, proporción), batería, sensor, diseño, cámara, conectividad, entre otras especificaciones técnicas, antes de realizar la compra. Para ello, sólo tiene que presionar el botón comparar en la página. Las funcionalidades se ordenan de acuerdo con las especificaciones que más busca el consumidor al momento de elegir el dispositivo.

Otra novedad interesante es el beneficio de obtener promociones exclusivas. Cuando el usuario visita regularmente la tienda en línea podrá encontrar HelloOfertas, promociones que no se encuentran en ninguna otra tienda. Adicional podrá tener muchas diversas opciones para pagar con tarjetas Visa, Mastercard y American Express; también puede pagar en tiendas 7-Eleven y Oxxo; incluso con plataformas como PayPal.

Motorola ofrece a los consumidores acceso al portafolio completo de smartphone, sin limitantes pues, encontrará a la familia moto e para los que buscan lo mejor a precios accesibles; o la familia moto g como los más recientes moto g9 power, moto g9 plus y moto g9 play; la familia motorola one, con smartphones como el motorola one fusion o consentirte con los motorola edge.