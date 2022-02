Google no actualizaba el diseño del logo de Chrome desde 2014, su navegador insignia, por lo que ahora se ha dado a la tarea de actualizarlo, pero al analizarlo con detalle nos preguntamos ¿realmente ha cambiado algo? Nosotros creemos que no, por lo que una vez se actualice con su nuevo aspecto seguramente nunca te darás cuenta de ello.

La compañía presentó un rebranding que apunta a la simplicidad, con un diseño del icono totalmente igual, aunque con un estilo simple, según Google. La empresa del buscador asegura que en el nuevo logo se han eliminado las sombras, se refinaron las proporciones y se les dio mayor nitidez a los colores. Así mismo, el logo sigue manteniendo solo típicos colores rojo, amarillo, verde y azul, que ahora se muestran más intensos.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin ? (@elvin_not_11) February 4, 2022