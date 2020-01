Nuevo teléfono Nokia retro podría llegar a final de mes

Sabemos que los teléfonos Nokia 9 PureView y un posible Nokia 9.2 se han retrasado por los derechos de uso del más reciente procesador Snapdragon 865, sin embargo y a manera de premio de consolación, la compañía podría lanzar un nuevo dispositivo Nokia “original”.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile ? #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020