realme lanza el GT 7 Pro y revela su estrategia de IA en alianza con Qualcomm y Google

realme ha revelado su ambiciosa estrategia de inteligencia artificial en un evento de lanzamiento bajo el lema “Nuevo Competidor de la IA”.

Este anuncio marca un paso crucial en la evolución de la marca, posicionándose como una fuerza competitiva en el panorama de IA global. realme no solo planea revolucionar el mercado, sino también anticipar la siguiente era tecnológica.

realme se une a Qualcomm y Google

Durante el evento, realme destacó colaboraciones estratégicas con gigantes tecnológicos como Qualcomm y Google. En este contexto, el lanzamiento del GT 7 Pro, un dispositivo de alto rendimiento, representa una fusión de potencia y tecnología de IA de vanguardia.

Además, la introducción de su sistema UI 6.0 asegura una experiencia más dinámica e interactiva para los usuarios, presentando un “Diseño Fluido” y capacidades de IA integradas para una interacción sin esfuerzo.

En primer lugar, la asociación de realme con Qualcomm y Google es clave para acelerar la innovación en IA y optimizar la experiencia del usuario. Chris Patrick, vicepresidente senior de Qualcomm, destacó que el GT 7 Pro, impulsado por el chipset Snapdragon 8 Elite, será una auténtica potencia en IA.

Esta colaboración con Google, por otro lado, permite a realme aprovechar recursos de IA en la nube, incrementando así la funcionalidad de sus smartphones. Según Felix Zhao, director de ingenieros de Google Cloud, “esta alianza es solo el comienzo de grandes innovaciones en IA”.

La IA en la nube promete resultados impactantes que enriquecerán la experiencia del usuario a medida que la colaboración continúe desarrollándose.

GT 7 Pro: el nuevo flagship en inteligencia artificial

realme se consolida como un innovador en IA con el lanzamiento de su modelo insignia, el GT 7 Pro. Este smartphone, alimentado por la tecnología NEXT AI, redefine el rendimiento en áreas como la eficiencia, la fotografía y los videojuegos.

Las capacidades de IA del dispositivo permiten transformar la experiencia de usuario, destacándose por herramientas como “IA de boceto a imagen”, que convierte dibujos simples en imágenes detalladas, y tecnologías avanzadas como “IA Desenfoque de Movimiento” y “IA Ultra Claridad en Teleobjetivo” para fotos claras en cualquier situación.

Además, la función “IA Resolución Super para Juegos” mejora los gráficos hasta 1.5K, elevando la experiencia en juegos como PUBG y Genshin Impact.

Con su sistema inteligente UI 6.0, el GT 7 Pro ofrece una experiencia de uso intuitiva y fluida, en la que rendimiento y diseño se integran para brindar una interacción natural, proyectando una visión innovadora del futuro en IA móvil.

NEXT AI: Inspiración, imaginación e innovación hacia una nueva era

realme impulsa la innovación con su laboratorio NEXT AI, enfocado en tres pilares: eficiencia, imagen y juegos con IA. NEXT AI pretende ser una plataforma que no solo potencia la tecnología, sino que también construye un ecosistema de IA útil y significativo.

Mediante herramientas avanzadas, los usuarios podrán expandir su creatividad y mejorar la eficiencia en sus tareas cotidianas.

Al invitar a los usuarios de NEXT AI a compartir sus ideas en la plataforma, realme fomenta un ambiente de innovación continua bajo su lema de “Inspirar, imaginar, innovar”.

Este compromiso garantiza que realme siga avanzando en la popularización de la IA y lleve su tecnología a más personas. El lanzamiento del GT 7 Pro, respaldado por el chipset Snapdragon 8 Elite, es solo el comienzo de los avances emocionantes que NEXT AI promete a futuro.

Fuente: realme