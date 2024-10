México recibe el Congreso ZTE 2024, impulsando la colaboración en redes de banda ancha

ZTE Corporation, líder en soluciones tecnológicas para telecomunicaciones y redes móviles y fijas, celebró el Congreso de Usuarios de Banda Ancha 2024 en la Ciudad de México el 22 y 23 de octubre.

Bajo el lema “Empowering Broadband Collaboration,” el evento congregó a líderes de opinión, aliados de la industria y expertos de entidades como IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE y otros operadores clave, con la asistencia de más de 500 participantes de 20 países.

Entre las novedades presentadas, ZTE introdujo una solución innovadora para agilizar la actualización de redes mediante una gestión optimizada de recursos compartidos, lo que permite a los operadores migrar de HFC a FTTH. Además, se destacó una solución avanzada de transporte diseñada para reducir costos de manera significativa, a la vez que permite redes ligeras y flexibles.

La compañía también dio a conocer una solución IP y óptica rentable, orientada a reducir tanto los gastos de capital (Capex) como los costos operativos (Opex).

En cuanto a la eficiencia operativa, ZTE presentó una plataforma automatizada de gestión integral que cubre el ciclo de vida de la red, desde la planificación y construcción hasta el mantenimiento y la optimización, permitiendo a los operadores mejorar la eficiencia de sus operaciones.

ZTE Broadband User Congress 2024 has wrapped up! ✨ With over 500 attendees from 20+ countries, this year’s event showcased ZTE’s unwavering commitment to driving #broadband digitalization in #LATAM. 🌐 Check out the event highlights! #ZTEUserCongress

🔗 https://t.co/xrv6Mdl4Bg pic.twitter.com/jSrs6fXsLG

— ZTE Corporation (@ZTEPress) October 25, 2024